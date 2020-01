Adolescente é apreendido suspeito de envolvimento em morte de mulher em Massapê, no Ceará

A Polícia Civil do Ceará apreendeu um adolescente de 17 anos na tarde desta terça-feira (14) na cidade de Massapê, no interior do Ceará, suspeito de participar do crime de homicídio que vitimou uma mulher de 24 anos. O crime aconteceu no dia 6 de novembro do ano passado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Maria de Fátima Cunha Nascimento, com passagens pela polícia por tráfico de drogas, foi morta após furtar uma quantia em dinheiro de um homem identificado como José Simôa, de 65 anos, apontado pela Polícia Civil como o mandante do crime. O suspeito foi preso um dia após o homicídio.

Adolescente detido

A polícia fez buscas pelo adolescente de 17 anos que participou do crime e chegou até a localidade de Favelinha, onde encontrou o suspeito em via pública, próximo à residência dele. O adolescente, que já respondeu a atos infracionais análogos a tráfico de drogas e roubo, foi capturado e conduzido para a Delegacia Municipal de Massapê, onde foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão em desfavor dele.

O crime

A Polícia Civil chegou a conclusão que José Simôa chamou adolescentes para espancar duas mulheres suspeitas de terem cometido furto de R$ 100. Após a ação criminosa, Maria de Fátima veio a óbito no local onde foi espancada. Uma segunda mulher teve ferimentos graves e foi hospitalizada.

José Simôa foi preso no dia seguinte ao crime e autuado em flagrante por homicídio consumado, homicídio tentado e corrupção de menores. A polícia investiga o crime afim de capturar outros adolescentes envolvidos no crime.