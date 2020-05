Adolescente é apreendido pela guarda municipal por agredir idoso de 74 anos em Ipu

Agentes da guarda municipal apreenderam na manhã desta quinta-feira (7) um adolescente de 17 anos, suspeito de agredir um idoso, na localidade de Beco da Benha, em Ipu, a 295 quilômetros de Fortaleza.

A vítima, de 74 anos, sofreu lesões após ser atingida por pontapés no corpo e no rosto, na noite de quarta-feira (6).

Conforme a polícia, o jovem estava em um veículo com outra pessoa, quando ouviu o idoso falar algo que não foi compreendido por ele. Por achar que se tratava de uma ofensa, o adolescente desceu do carro e agrediu o homem no meio da rua.

O idoso foi socorrido pela Guarda Municipal e levado para uma unidade hospitalar. O adolescente fugiu em seguida.

Horas após o crime, o jovem foi localizado na rua Manuel Victor, no Centro do município. O adolescente foi conduzido para a Delegacia Regional de Tianguá, onde um ato de apreensão em flagrante foi instaurado contra ele, pela prática de ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio.