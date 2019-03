Adolescente é apreendido com drogas e arma no bairro Granja Portugal 

Um adolescente de 16 anos foi apreendido com uma espingarda, drogas e dinheiro, durante uma abordagem policial no bairro Granja Portugal, em Fortaleza, na tarde desta segunda-feira (18).

De acordo com a Polícia, o jovem foi avistado em atitude suspeita por policiais do 17º Distrito Policial que estavam fazendo uma patrulha no bairro. Durante a abordagem, foi encontrado em posse do adolescente uma espingarda calibre 38, seis celulares, seis trouxas de cocaína, 50 pedras de crack e 292 reais em dinheiro.

Sem antecedentes criminais, o jovem foi conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCE) onde foi feito o registro de um ato de infração análogo ao tráfico de drogas e ao roubo.