Adolescente desaparece após sair de casa na Praia do Futuro

Uma adolescente de 16 anos desapareceu após sair de casa apenas com a roupa do corpo no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza. Fabrícia Almeida de Sousa está desaparecida desde o último domingo (25).

Familiares procuram a menina e acionaram a 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o desaparecimento. Segundo a família, Fabrícia não havia apresentado nenhuma mudança de comportamento nos últimos dias.

A adolescente mora com um irmão. Ele informou à polícia que ela saiu de casa deixando uma chaleira no fogão e não retornou. A família tenta entrar em contato com a adolescente, desde o dia do desaparecimento, por meio do celular, mas o telefone está desligado.