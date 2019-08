Adolescente de 17 anos é morto a tiros em Fortaleza; vítima estava sendo ameaçada, diz família

Um jovem de 17 anos foi assassinado a tiros no cruzamento da Rua Paraíba com Avenida José Bastos, no Bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, na madrugada desta sexta-feira (9). De acordo com a Polícia Militar, o adolescente trafegava de motocicleta pela via quando foi morto.

A polícia apurou com testemunhas que a vítima ia para casa quando foi abordada por dois homens em uma moto, que efetuaram vários tiros. O adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os suspeitos fugiram em seguida.

Segundo familiares, o jovem estava recebendo ameaças de morte, mas não informou o motivo. Ele chegou a ser apreendido na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), mas o motivo da detenção não foi informado.