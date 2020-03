Adolescente de 16 anos é morto a tiros em parque de diversão em Maracanaú

A polícia investiga a morte de um adolescente de 16 anos na noite desta quarta-feira (11), em um parque de diversão no bairro Cidade Nova, em Maracanaú.

De cordo com familiares, Robert de Jesus Vidal Lima estava no “Campo do Joinville”, onde o parque está armado, quando foi atacado com disparos de arma de fogo.

Populares informaram a família da vítima sobre o homicídio momentos após o jovem sair de casa avisar a mãe que iria para o local. O corpo dele ficou caído entre os brinquedos.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ficará responsável pelas investigações do crime, que não teve as circunstâncias reveladas.

Ainda conforme a família, Robert não tinha envolvimento com drogas.