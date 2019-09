Adolescente de 16 anos é apreendido e homem preso suspeitos de assalto a ônibus no Bom Jardim

A polícia apreendeu um adolescente de 16 anos e prendeu um homem de 18 anos suspeitos de assaltarem um coletivo que faz a linha 386 – Planalto-Granja Lisboa, na noite desta terça-feira (3). Um terceiro suspeito conseguiu fugir.

De acordo com a Polícia Militar, durante a ação o adolescente pulou a catraca e ficou arrastando a lâmina da faca no piso do coletivo, enquanto os outros dois suspeitos recolhiam os pertences das vítimas. Cerca de dez pessoas estavam no veículo. Foram levados aparelhos celulares e bolsas.

De acordo com a PM, quando o trio estava fugindo do coletivo foram surpreendidos por uma equipe da Força Tática do 17º Batalhão, que passava pelo local e percebeu a ação dos suspeitos.

O adolescente e o homem foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), no São Gerardo. A polícia realiza buscas na área para tentar capturar o fugitivo.