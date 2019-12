Adolescente de 14 anos leva oito tiros durante execução de homem em Caucaia

Um homem que respondia por mais de 20 crimes foi morto a tiros na manhã deste sábado (21), no bairro Conjunto Nova Metrópole, em Caucaia. Um adolescente de 14 anos que caminhava com ele foi atingido por pelo menos oito tiros e teve que ser socorrido para uma unidade de saúde.

Segundo a polícia, dois suspeitos que estavam em um veículo, se aproximaram, atiraram várias vezes contra as vítimas e fugiram. Renan Mendes Ribeiro, de 30 anos, ainda foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

O adolescente também recebeu atendimento na UPA, mas foi transferido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro da Capital. O hospital não divulgou o estado de saúde da vítima.

De acordo com o tenente Cícero Filho, as investigações acerca do crime já foram iniciadas, bem como a procura pelos responsáveis pelo homicídio.