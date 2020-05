Adolescente de 14 anos e um homem são mortos dentro de salão de beleza em Maranguape

A polícia investiga a morte de uma adolescente de 14 anos e de um jovem de 19 no início da tarde desta quarta-feira (6), dentro de um salão de beleza na rua Nilo Campelo, em Maranguape, na Grande Fortaleza. Até o momento da publicação desta matéria, ninguém foi preso.

Josué Ramos de Almendra e Vitória Tatyra Aragão da Silva foram mortos a tiros por dois suspeitos, que chegaram ao local em uma motocicleta, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Josué Ramos tinha passagens pela polícia por posse de drogas. Não há informações sobre a relação dos dois com estabelecimento.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada para o local, onde colheu indícios que auxiliarão os trabalhos policiais. Equipes das Polícias Civil e Militar estão fazem buscas com o objetivo de identificar e prender os autores do crime.