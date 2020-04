Adolescente autista morre afogado em Rio Maranguapinho, no Bairro Genibaú

Um adolescente de 15 anos morreu afogado no rio Maranguapinho, em Fortaleza. O corpo do jovem foi localizado na manhã desta terça-feira (14), por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Segundo a mãe de Tiago da Costa Saldanha, o rapaz era diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA).

De acordo com familiares, Tiago havia saído na tarde desta segunda (13) para brincar com um amigo, também de 15 anos. O adolescente tentou atravessar o rio, mas foi levado pela correnteza.

"Ainda não acredito. Ele veio da serra para morrer aqui", afirmou uma tia de Tiago, que preferiu não ser identificada. O rapaz era residente do município de Pacoti. Ele estava em Fortaleza há dois dias, em visita à avó.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e até a última atualização dessa matéria, não obteve retorno.