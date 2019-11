Adolescente assalta alunos de curso profissionalizante em Caucaia; vídeo

Um assalto à mão armada foi registrado por câmeras de segurança em um curso profissionalizante no Centro de Caucaia, na manhã desta sexta-feira (29). O suspeito é um adolescente. Ele levou celulares e dinheiro das vítimas.

O criminoso abordou a recepcionista do local por volta de 8h, e obrigou a mulher a recolher os pertences das vítimas que estavam dentro de uma da sala de informática; cerca de 15 alunos.

Após o crime, o adolescente saiu do local levando os pertences dos alunos em uma mochila. Havia movimento intenso do lado de fora do curso, mas ninguém percebeu a ação. O dono do estabelecimento, que não quis ser identificado, afirmou que a segurança do curso foi reforçada.

Policiais militares identificaram o suspeito pelas imagens. Ele já teria sido apreendido outras vezes, e na última delas, segundo informações dos policiais, estava vestindo a mesma roupa usada no assalto desta sexta-feira.

A Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou que um boletim de ocorrência foi registrado sobre o caso e o crime está sendo investigado.