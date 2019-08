Adolescente agride esposa grávida em Pacatuba e é apreendido

Um jovem de 17 anos foi detido na noite do último domingo (5) por agredir a esposa grávida com quem morava há cinco anos. As agressões começaram por volta de 16 horas em uma festa de familiares da vítima, em Pacatuba, onde o jovem atingiu o rosto da mulher com chutes.

Os irmãos da mulher atacaram o jovem com chutes e murros, causando um corte profundo no rosto do adolescente. O casal então se dirigiu ao Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira, na Messejana, onde o jovem voltou a agredi-la.

Segundo o Inspetor Jonas Rodrigues, do Pelotão Ambiental da Guarda Municipal, o adolescente empurrou o pescoço da gestante, de 35 anos, contra a parede, tentando enforcá-la. Os pacientes o imobilizaram e acionaram a Guarda Municipal.

O casal foi encaminhado para o Instituto José Frota e, após o pronto atendimento, o jovem foi levado a Delegacia da Criança e do Adolescente. Ele está apreendido no Centro Educacional Aldaci Barbosa. De acordo com o Inspetor Jonas, o jovem alegou em depoimento que estava estressado devido a agressão dos irmãos da esposa, por isso voltou a agredi-la.

A mulher, gestante de seis meses, foi liberada e não teve nenhuma complicação de saúde.