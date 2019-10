Administrador sequestrado é salvo com ajuda de atirador no Centro de Fortaleza

Um administrador foi vítima na noite deste sábado (5) de um sequestro-relâmpago, em Fortaleza. O caso foi registrado em frente uma agência bancária na Avenida Santos Dumont, no Bairro Aldeota. De acordo com a polícia, o administrador de cerca de 40 anos foi salvo por um homem que percebeu a ação dos criminosos e reagiu efetuando vários tiros contra os suspeitos. Ninguém ficou ferido.

Segundo a vítima, que preferiu não se identificar, afirmou para o Sistema Verdes Mares que, três criminosos armados o abordaram no momento que ele retornou do banco. “Ia sacar um dinheiro, porém desisti e quando voltei para o carro fui abordado pelos suspeitos, que entraram dentro do veículo e me obrigaram a dirigir”, disse.

Coronhadas na cabeça

Durante o percurso o homem foi agredido com coronhadas na cabeça e ameaçado de morte. No cruzamento da Rua Gonçalves Lêdo com a Rua Fiúsa de Pontes, no Centro, a vítima puxou o freio de mão, parou o veículo e desceu do carro pedindo ajuda.

De acordo com a polícia, uma pessoa que passava pelo local presenciou a cena e atirou contra o trio que agredia o homem. Os criminosos fugiram em um carro que dava apoio a ação. O atirador também não foi localizado.

Já o administrador foi socorrido por socorristas voluntários, em seguida uma ambulância do Samu foi até o local e encaminhou a vítima para uma unidade de saúde. A polícia realiza buscas na região para tentar identificar os suspeitos e a pessoa que atirou.