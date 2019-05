Acusado de roubar e estuprar jovem em 2016 é preso em Quixeramobim

O acusado de roubar e estuprar uma jovem em 2016, no município de Quixeramobim, no Sertão Central do Estado, foi preso na última segunda-feira (13), após mais de dois anos dos crimes.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Douglas Lino do Nascimento, 25 anos, foi capturado na localidade de Sítio São João, na zona rural de Quixeramobim, após policiais civis do município receberem denúncia anônima sobre a sua localização. Ele estava com um mandado de prisão em aberto.

Douglas Lino também tem passagem pela polícia por roubo e porte ilegal de arma de fogo, além de possuir condenações por estupro. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Quixeramobim, onde ficará à disposição da Justiça.