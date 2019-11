Acusado de matar interno no Centro Educativo Dom Bosco é sentenciado a 9 anos de prisão

Um membro de facção criminosa foi condenado a nove anos de prisão pelo homicídio qualificado de Antônio de Macedo Matias dentro do Centro Educativo Dom Bosco, no bairro Passaré, em Fortaleza, em 5 de julho de 2018. Keven Ferreira Lima completou a maioridade no dia em que cometeu o crime, segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE). A sentença foi definida na sexta-feira (22)

Acusado e vítima estavam recolhidos no centro educativo quando houve um confronto entre internos pertencentes às facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE), resultando na morte de Antônio Macedo, afirmou o MPCE. Durante o conflito, a vítima foi lesionada com golpes de cossoco no rosto, nas costas e pescoço.

Após a rebelião ser contida, os internos foram conduzidos à Delegacia.

Vítima negou ser membro de facção

O MPCE informa, ainda, que Antônio Macedo declarou às autoridades não ter participado da rebelião e não fazer parte de facção criminosa. Entretanto, a vítima confirmou à polícia que residia em Limoeiro do Norte, em área, segundo ele, dominada pelo CV, e que teria sido agredido por este fato.

Já Keven Lima confessou a participação no confronto e confirmou ser integrante da facção GDE. Ele contou ter conseguido a arma do crime enquanto fazia o serviço de capinagem no local.

O caso foi investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Uma denúncia contra Keven Lima foi ajuizada em 26 de junho de 2018, pelo MPCE. O processo foi amparado pelo Projeto Tempo de Justiça.

O réu também vai cumprir pena por integrar organização criminosa.