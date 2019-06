Acusado de feminicídio no Bairro Padre Andrade em 2018 é condenado a 19 anos

O réu Frank Júnior Sousa da Silva foi sentenciado nesta segunda-feira (10) a 19 anos de cadeia, inicialmente em regime fechado, pelo assassinato da ex-companheira, Jaqueline dos Santos Silva, em 3 de fevereiro de 2018. O assassino chamou a companheira para sua residência, na Rua Tenente Lisboa, no Bairro Padre Andrade, e a enforcou.



A sentença confirmou a denúncia ajuizada pelo Ministério Público do Ceará, em 17 de agosto de 2018.



De acordo com o inquérito policial, Jacqueline dos Santos Silva e Frank Júnior Sousa da Silva, já haviam mantido um relacionamento amoroso durante um período de quatro anos. Porém, em decorrência de ciúmes e da agressividade do acusado, Jaqueline dos Santos resolveu terminar o relacionamento.

No dia do crime, época em que os dois já não mantinham um relacionamento formal, o acusado convidou Jaqueline para a sua residência. Lá chegando, após conversarem, Frank Júnior percebeu que havia uma “lingerie” dentro da bolsa da vítima e o réu iniciou uma discussão. Ele foi para cima da mulher, momento em que começou a enforcá-la com as próprias mãos.

Ao perceber que a companheira morrera no sofá da sala em decorrência da asfixia provocada, Frank Júnior fugiu. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Frotinha, porém já se encontrava sem vida.