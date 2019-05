Acusado de estuprar filhas é preso em Quixeramobim

Um homem de 63 anos, acusado de estuprar as duas filhas em 2010, foi preso no município de Quixeramobim, na última sexta-feira (26). Ele era considerado foragido da Justiça.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem foi condenado a 36 anos de reclusão por estuprar as duas filhas, que tinham 14 e 16 anos na época do crime. Ele chegou a ser preso e encaminhado para a Cadeia Pública de Senador Pompeu, mas conseguiu fugir do local.

Na última sexta, policiais civis da Delegacia de Quixeramobim saíram em diligências para cumprir o mandado de prisão que estava em aberto contra o acusado. O homem foi capturado na zona rural do Município.

O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.