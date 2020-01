Acusada de mandar matar marido em 2015 é presa suspeita da morte do amante que a ajudou no crime

Acusada de ter mandado matar o marido com ajuda do amante foi presa nesta quinta-feira (30) suspeita também da morte do amante, assassinado em setembro do ano passado. Lucivânia Abreu Marques foi presa em Natal (RN), em cumprimento de mandado de prisão preventiva na Operação Viúva Negra. Os executores do crime ainda estão foragidos, segundo o delegado Josafat Filho, titular da Delegacia de Cascavel.

A segunda vítima é José Deivanir Campelo da Silva. Ele era sobrinho do marido de Lucivânia. A mulher mantinha um relacionamento extraconjugal com José Deivanir quando os dois arquitetaram a morte do empresário Antônio Lucieudo e Silva, em 2015.

De acordo com a polícia, a mulher pagou pela execução do José Deivanir, seu amante, após ter sido presa em 2015, pela morte do marido. Crime planejado juntamente com o José Deivanir, que também era sobrinho da primeira vítima.

Morte do amante

O assassinato de José Deivanir ocorreu no dia 12 de setembro de 2019. Ele foi executado com pelo menos quatro tiros na cidade de Cascavel, em uma estrada de terra sem movimento. Segundo o delegado, o local ficava na rota de trabalho da vítima.

Ao ser ouvida pela polícia, a suspeita chegou a apontar uma suposta namorada de Deivanir como responsável pelo crime. No entanto, a polícia constatou que o relacionamento não existia. A mulher também entregou à polícia um celular que não lhe pertencia como sendo de sua propriedade.

A suspeita cumpria medida cautelar e era obrigada a comparecer mensalmente à Justiça. Mas estava foragida.

Ela foi localizada na comunidade Leningrado, em Natal, no Rio Grande do Norte, por equipe da Delegacia de Capturas da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. A polícia chegou até a suspeita com informações do atual namorado dela.

Morte do marido

O empresário Antônio Lucieudo e Silva, 42 anos, foi executado a mando da mulher, em 18 de março de 2015.

Ele e o sobrinho, José Deivanir, voltavam de um almoço quando Deivanir desviou a rota e levou os dois até uma rua do Bairro Castelão. No local, parou o carro e desceu para que outro homem entrasse no veículo e atirasse contra o empresário. Antônio Lucieudo foi morto com um disparo, segundo a polícia.

O assassino fugiu em uma motocicleta após o crime, mas sofreu um acidente e abandonou o veículo, que foi encontrado pela polícia e deu início à investigação. A motocicleta havia sido comprada cinco dias antes do crime, na Feira da Parangaba.

Ele confessou à polícia ter sido contratado para matar o empresário por R$ 10 mil.

Na época, a polícia apontou como motivação do crime o interesse da mulher e do sobrinho da vítima, que mantinham relacionamento, nos bens de Lucieudo.