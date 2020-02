Acreana é presa com mais de 7kg de skunk em aeroporto de Jericoacoara

A Polícia Militar prendeu, neste domingo (16), uma acreana de 25 anos com mais de sete quilos de skunk, maconha com maior potencial ofensiva, no aeroporto de Jericoacoara, no Ceará.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), policiais militares receberam informações por funcionários do aeroporto acerca de uma mala com um material suspeito dentro dela. A mala havia sido deixada no local com o nome da acreana, identificada como Natali de Lima.

Por volta das 16h, os policiais receberam informações que a acreana havia retornado ao local para reaver a mala. Os policiais checaram o material e deram voz de prisão à mulher. A droga foi apreendida e Natali de Lima foi levada para a Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.