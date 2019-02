As transgressões disciplinares supostamente cometidas por três policiais militares contra Ronierbson Gomes e Silva, o 'Mascote Tutuba', do Ferroviário, vão ser apuradas por um Conselho de Disciplina. 'Tutuba' morreu em novembro do ano passado, vítima de traumatismo craniano. Dias seguintes após a morte, testemunhas contaram que o homem foi agredido por PMs, o que o levou a ser hospitalizado no Instituto Doutor José Frota (IJF).

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOU) dessa terça-feira (26) foi publicado que a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), considerando os fatos e uma denúncia, resolveu instaurar o conselho para apurar a incapacidade moral de um sargento e dois soldados envolvidos na ocorrência em permanecer no quadro da Polícia Militar do Estado do Ceará.

De acordo com a denúncia, Ronierbson teria sido arrastado de dentro de uma pizzaria, após sofrer acidente de trânsito, e sofrido agressões físicas pelos militares. Após as agressões, os PMs teriam levado 'Tutuba' à sua residência em vez de o encaminharem até uma unidade hospitalar.

Para a CGD, as condutas "ferem os valores fundamentais, determinantes da moral militar" ainda caracterizando transgressões disciplinares. Gomes sofreu o acidente e as agressões no dia 5 de novembro de 2018, quando voltava da comemoração do título da Taça Fares Lopes, conquistada pelo Ferroviário. Após ter colidido contra um poste, ele teria saído andando e caminhado, machucado, até a pizzaria.