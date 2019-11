Acidente entre viatura da PM e carro deixa motorista ferido em Crateús

Quatro pessoas ficaram feridas após uma batida entre um carro e uma viatura da Polícia Militar na noite desta terça-feira (26), na rodovia BR-226, na cidade de Crateús, a 350 km de Fortaleza. Segundo a polícia, o condutor do automóvel de cor prata trafegava pela contramão e atingiu o carro dos policiais militares.

Dentro do veículo policial havia três agentes de segurança. Os policiais sofreram apenas ferimentos leves, nos braços e nas mãos. O motorista do carro teve ferimentos na cabeça, nas pernas e no tórax e precisou ser levado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar em Crateús.

Os policiais afirmaram que o condutor apresentava sinais de embriaguez e se recusou fazer o teste do bafômetro. Um inquérito será instaurado na Delegacia Regional de Crateús que vai investigar as causas do acidente.