Acidente entre ônibus e caminhão deixa um morto e um ferido na BR-222, em Itapajé

Uma colisão entre um ônibus e um carro deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida na noite desta sexta-feira (27) na BR-222, próximo a Itapajé.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os passageiros relataram que o ônibus bateu de frente com o veículo no momento em que descia uma ribanceira, no trecho localizado no km 117.

O condutor do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A outra pessoa foi socorrida em estado grave para um hospital.

Os agentes isolaram a área para que os veículos fossem retirados e os passageiros recebessem atendimento. A identidade das vítimas não foi divulgada.