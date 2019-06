Acidente entre ônibus, caminhão e Hilux deixa dois mortos em Horizonte

Dois motoristas morreram na manhã desta quarta-feira (26), em Horizonte, na Grande Fortaleza, em um acidente envolvendo um caminhão, uma caminhonete Hilux e um ônibus intermunicipal. Os condutores do ônibus e do caminhão morreram. Cinco passageiros do coletivo, que seguia na BR-116 para Juazeiro do Norte, ficaram feridos e foram levados para hospitais da região.

Testemunhas contaram que o caminhão bateu na caminhonete. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do caminhão desceu para sinalizar a via devido ao acidente e acabou sendo atingido pelo ônibus que vinha logo atrás.

Segundo os Bombeiros, quatro passageiros do ônibus tiveram escoriações leves e uma pessoa teve fraturas. Todos os feridos foram levados para hospitais da região.

A PRF bloqueou a via no sentido Interior-Fortaleza para que os profissionais atendessem os feridos e evitasse novos acidentes.

Além dos Bombeiros e da PRF, um helicoptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) foram acionados.

Passageiros informaram ao Sistema Verdes Mares que a maioria deles estava dormindo no momento do acidente.