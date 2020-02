Acidente entre motos deixa um morto e PM ferido em Santa Quitéria

Um acidente entre duas motocicletas deixou um jovem morto e um policial militar ferido, na rodovia CE-257, no município de Santa Quitéria, a 222 km de Fortaleza. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (12).

A Polícia Militar afirmou que, o agente de segurança havia deixado o Batalhão de Canindé e se dirigia para a Unidade de Santa Quitéria, em serviço, quando aconteceu o acidente envolvendo as duas motocicletas. O policial sofreu escoriações e teve fratura no osso cervical. De acordo com a polícia, os dois foram socorridos para o hospital municipal e receberam os primeiros atendimentos. Por causa da gravidade dos ferimentos, os dois foram transferidos para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral.

Lucas Eduardo Bezerra de Mesquita, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar na unidade hospitalar. A Polícia Militar do Ceará lamentou o falecimento do jovem envolvido no acidente e informou que o policial militar ficou em observação e já recebeu alta médica.