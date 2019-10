Uma colisão entre um carro e um caminhão na BR-116 deixou uma vítima em estado grave. O acidente aconteceu por volta das 10h30 desta quinta-feira (31), na altura do km 11, em Fortaleza. O motorista do carro de passeio ficou preso às ferragens.

O motorista do caminhão não ficou ferido. Luís Gonzaga Barros conta que havia parado o veículo no acostamento para o desembarque de um companheiro de trabalho quando foi atingido pelo veículo, em alta velocidade. "Senti o impacto, vi a poeira e vi como se fosse o fogo. Peguei logo o extintor", relatou.

O Corpo de Bombeiros retirou o motorista preso às ferragens por volta de10h50. Após o resgate, ele foi levado para o Instituto Doutor José Frota por uma ambulância do Samu. Segundo a médica que o atendeu no local, ele teve politraumatismo e traumatismo craniano.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para fazer a retirada dos veículos e orientar o trânsito. O motorista do caminhão passou pelo teste do bafômetro e não foi penalizado.

Um congestionamento se formou após a colisão, o que ocasionou um outro acidente. Uma carreta que transporta combustível e um carro colidiram, houve apenas danos materiais.