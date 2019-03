Um acidente entre uma carreta, uma motocicleta e um carro deixou pelo menos três pessoas mortas no quilômetro 129 da BR-222, no trecho conhecido como “curva do Jorge”, no município de Itapajé, no início da tarde deste domingo (24).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas são o motorista do carro e as duas pessoas que estavam na motocicleta.

Com o impacto, o carro modelo Saveiro chegou a descer uma ribanceira que fica ao lado da via.