Acidente em construção de ponte sobre o rio Acaraú deixa um morto e uma vítima gravemente ferida

Um acidente nas obras de construção da ponte sobre o rio Acaraú deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida, nesta segunda-feira (22), no município que leva o mesmo nome do rio. Um caminhão usado na obra encostou em uma fiação elétrica, causando incêndio no veículo e curtos circuitos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão encostou e rompeu uma fiação elétrica de alta tensão. Com isso, o cabo elétrico caiu sobre o veículo, provocando incêndio e curtos circuitos. Um operário de 32 anos foi atingido pela descarga elétrica e morreu no local. O motorista do caminhão foi socorrido em estado grave pelo Samu, e encaminhado para a Santa Casa de Sobral.

Ainda conforme os Bombeiros, os operários estavam colocando pilares para a construção da ponte sobre o rio.