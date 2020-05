Acidente deixa motociclista gravemente ferido no bairro São João do Tauape

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou gravemente ferido um jovem de 22 anos na noite desta terça-feira (5) no Bairro São João do Tauape, em Fortaleza. Ele foi encaminhado para o Instituto Dr. José Frota, no Centro da capital cearense e não teve o estado de saúde divulgado.

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foram acionados para o local e ouviram duas versões do acidente por parte das testemunhas. Uma delas é que o condutor da moto vinha no mesmo sentido da via e avançou na frente de um veículo vindo a se desequilibrar e cair. A outra versão é que o veículo em alta velocidade atingiu o motociclista. O condutor do veículo não se feriu e vai prestar esclarecimentos.

Policiais militares isolaram parte da Rua Belisário Távora. Uma perícia feita no local deverá indicar as causas do acidente. A via não precisou ser interditada.