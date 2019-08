Acidente deixa homem morto e três feridos na BR-116; família voltava de culto

Voltando do culto com a esposa e a filha, um homem morreu após colisão envolvendo dois carros no Km-65 da BR-116, na altura do município de Chorozinho, na Região Metropolitana de Fortaleza. A esposa e a filha da vítima ficaram gravemente feridas e foram socorridas, em um carro do Samu, para um hospital de Fortaleza.

A família tinha ido para um culto no município de Pacajus e voltava para Chorozinho, quando o acidente aconteceu. Um outro homem, que estava no outro veículo envolvido no acidente, também ficou ferido e foi encaminhado para hospital.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os veículos eram dos modelos Fiat e Corsa. A PRF está no local e aguarda a perícia.