Abordagem da polícia a carro suspeito tem tiros na Av. Dom Luís, no Meireles

Uma abordagem policial no cruzamento da Avenida Dom Luís com Avenida Virgílio Távora, no Meireles, assustou a população após tiros serem ouvidos no local. A ação aconteceu na noite deste sábado (24), por volta das 21h30. Clientes de um restaurante registraram o momento que várias viaturas da polícia cercam um carro Grand Siena, de cor preta.

Segundo um comerciante que estava no local, foram escutados três disparos de arma de fogo. Os tiros assustaram os clientes do estabelecimento. "Todo mundo do restaurante se jogou no chão para tentar se proteger, porque a gente não sabia de onde os tiros estavam vindo”, relembra.

Um casal que estava dentro do veículo cercado pelos agentes desceu do carro minutos após os tiros pararem.

Conforme a testemunha, o homem e a mulher foram liberados após a checagem da polícia. As viaturas deixaram o local em seguida. Ninguém foi preso.

Até às 23h21 a polícia não havia recebido a ocorrência, de acordo com plantonista responsável pelo policiamento da capital, tenente-coronel Victor.