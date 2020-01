A bordo de automóvel, suspeitos disparam contra homem ao lado do Terminal da Messejana

Um homem ficou ferido após ser atingido por vários tiros de arma de fogo na tarde desta terça-feira (7) enquanto caminhava em uma calçada ao lado do terminal de ônibus da Messejana, em Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a vítima, ainda não identificada, foi supreendida por suspeitos em um automóvel que efetuaram os disparos e fugiram em seguida. A polícia realiza buscas para identificá-los e capturá-los.

O homem foi socorrido por uma uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar. O estado de saúde não foi divulgado.

As investigações acerca do crime estão a cargo do 6º Distrito Policial.