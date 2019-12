500 cápsulas de LSD são apreendidas pela polícia e três são presos em Fortaleza

Uma operação da Polícia Civil resultou na apreensão de pelo menos 500 cápsulas (micropontos) de LSD e na prisão de três homens por tráfico de drogas no bairro Conjunto José Walter, em Fortaleza, na última quinta-feira (28). De acordo com a polícia, a droga veio de uma cidade em São Paulo e foi recebida na casa de um dos suspeitos por meio dos Correios.

Segundo o delegado Pedro Viana, da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), a polícia flagrou o momento exato em que Cleanderson de Souza Santos recebia um envelope com os entorpecentes na casa dele. O suspeito alegou à polícia que o material não era dele que ele disponibilizo endereço e nome para receber o material em troca de maconha.

"Nossas equipes passaram a monitorar indivíduos do bairro José Walter, quando na última quinta-feira flagraram o momento exato em que um jovem acabava de receber dos correios um envelope. Nesse momento, ele foi abordado e, ao ser aberto o envelope pelo próprio indivíduo na presença dos policiais, foi verificado que no seu interior haviam micropontos, algumas cartelas de LSD, uma droga sintética que, comumente, é utilizada para a venda e para o consumo em festas eletrônicas", conta o delegado.

De acordo com Viana, após o flagrante, Cleanderson repassou para a polícia os nomes de dois homens que seriam os responsáveis pela droga. Após investigações, a polícia conseguiu chegar a Luan Holanda Gentil Goes e Ruan Carlos da Silva Paixão, que também foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Ambos suspeitos foram presos nas residências deles, no Bairro José Walter.

Em depoimento na delegacia, Luan Holanda e Ruan Carlos relataram que compraram a droga em uma rede social, e que o material veio da cidade de Carapicuiba, em São Paulo. A polícia faz buscas para identificar e prender a pessoa que vendeu o material sintético.

"Eles falaram que teriam recebido a droga através de contato, por meio de uma determinada rede social onde o suposto vendedor, muito provavelmente, se utilizando de um perfil fake, efetuou essa venda e fez o encaminhamento dessa droga via correios, repostando essa encomenda do município de carapicuiba, no estado de São Paulo", conta o delegado.

Ainda segundo o delegado, os três suspeitos foram autuados em flagrante e já foram submetidos a audiência de custódia na última sexta-feira (29), onde a Justiça do Ceará homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva dos três jovens.