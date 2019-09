48 pássaros silvestres são apreendidos em Sobral; infrator é multado em R$ 24 mil

Quarenta e oito pássaros silvestres foram apreendidos na manhã desta segunda-feira (2) em Sobral, no norte do Estado. As aves foram encontradas em cativeiro e com sinais de maus tratos, em uma residência no bairro Padre Palhano. A operação foi realizada pela 3ª Companhia do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) em parceria com a Agência Municipal de Meio Ambiente (AMA).

O infrator do crime ambiental em Sobral, cujo nome não foi divulgado, foi conduzido à Delegacia Regional de Sobral, enquadrado na Lei de Crimes Ambientais e multado em R$ 24 mil, sendo R$ 500 por cada animal apreendido na sua residência. Os policiais chegaram à casa do acusado após receberem denúncias.

Depois de os pássaros passarem por avaliações de profissionais da AMA, 11 deles foram entregues a um "fiel depositário pela autoridade policial civil", conforme a polícia. Os 37 restantes foram devolvidos ao seu habitat natural.

Em 2019, no Ceará, pelo menos 580 pássaros silvestres já foram apreendidos em situação de comércio ou cativeiro pelo BPMA ou pela Guarda Municipal de Fortaleza. Na última operação, deflagrada no último dia 4 de agosto, 35 aves foram apreendidas ilegalmente na Feira da Parangaba, na Capital. Contudo, a maior quantidade de apreensões ocorreu em 17 de fevereiro, no mesmo local. Na ocasião, 141 aves foram encontradas em situação de comercialização.

Operações em 2019

27 de janeiro

Uma operação da Polícia Ambiental resultou na apreensão de 39 pássaros silvestres em duas feiras em Fortaleza. A apreensão ocorreu na feira dos bairros Antônio Bezerra e Parangaba. Duas pessoas foram detidas e encaminhadas ao 11º e 19º Distrito Policial.

17 de fevereiro

Agentes da Inspetoria de Proteção Animal da Guarda Municipal de Fortaleza apreenderam 141 pássaros, que estavam sendo vendidos ilegalmente na Feira do bairro Parangaba, em Fortaleza

12 de março

O BPMA apreendeu 27 pássaros silvestres que estavam sendo comercializados na feira do bairro Jardim Iracema

13 de março

O BPMA apreendeu cerca de 120 pássaros silvestres em Pacajus, Região Metropolitana de Fortaleza.

17 de março

A Polícia Ambiental apreendeu 24 pássaros silvestres na Messejana. Entre as espécies de aves apreendidas, estavam cardeal-do-nordeste (conhecido como galo-de-campina), corrupião, bicudo e papa-capim.

7 de abril

Uma operação apreendeu 96 pássaros silvestres na Feira da Parangaba, em Fortaleza. A apreensão foi realizada por agentes da Guarda Municipal e da Inspetoria de Proteção Municipal.

1º de maio

A Polícia Ambiental apreendeu 25 pássaros silvestres na feira do Canindezinho, em Fortaleza. Dois homens foram detidos e liberados após assinar um Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO) no 32º Distrito Policial.

10 de junho

Uma operação da Guarda Municipal de Fortaleza apreendeu 25 pássaros silvestres na Feira da Parangaba, em Fortaleza.

4 de agosto

Guardas municipais lotados na Inspetoria de Proteção Ambiental (IPAM) apreenderam 35 pássaros silvestres que estavam sendo comercializados ilegalmente na Feira da Parangaba