30 torcedores do Santos são levados para delegacia suspeitos de furtar chapéus em Canoa Quebrada

Trinta torcedores do Santos Futebol Clube foram conduzidos à delegacia de Aracati, no litoral do Ceará, suspeitos de furtar seis chapéus de palha de uma loja em Canoa Quebrada, em Aracati, no início da tarde desta quinta-feira (28).

Um vídeo enviado para o VC Repórter mostra o momento em que os suspeitos são conduzidos por policiais militares para a delegacia.

Segundo a polícia, dos 30 conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos, quatro ficaram detidos e vão responder por furto qualificado

Os torcedores vieram ao Ceará para acompanhar a partida entre Santos e Fortaleza que acontece a partir das 20h desta quinta-feira (28), na Arena Castelão.