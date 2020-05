25 pessoas são detidas em carreata que descumpriu decreto de isolamento social em Fortaleza

Vinte e cinco pessoas foram detidas nesta quarta-feira (20), após participarem de uma carreata em ruas dos bairros Joaquim Távora, Dionísio Torres e Cocó, em Fortaleza. A polícia não informou se a manifestação era contra o decreto de isolamento social.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o grupo foi conduzido ao 2° Distrito Policial, no Bairro Aldeota, por descumprir determinação do decreto estadual que procura evitar aglomerações e a circulação sem fins essenciais.

Em um dos vídeos gravados durante a carreata, é possível observar que os policiais solicitam aos motoristas que retirem bandeiras do Brasil fixadas nos veículos.

O governador Camilo Santana confirmou que a decisão sobre prorrogação do decreto de isolamento social no Ceará e em Fortaleza deve ser anunciada nesta quarta (20). Equipes do Governo do Estado e da Prefeitura da Capital se reuniram na terça (19) para discutir e avaliar o avanço da pandemia do novo coronavírus.

O lockdown em Fortaleza teve início no dia 8 de maio e desde então equipes da Coordenadoria de Inteligência, do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP) realizam ações diárias para impedir a aglomeração de pessoas pelos bairros da capital.

O trabalho das forças policiais conta com o apoio das câmeras de videomonitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Coronavírus no Ceará

Até a última atualização do portal IntegraSUS, às 12h28 desta quarta-feira (20), o Ceará havia registrado 29.604 mil casos confirmados da doença.1.887 óbitos foram conbalizados no estado. O município de Caucaia ultrapassou a marca de mil casos confirmados de Covid-19. Os dados também mostraram que 16.297 pessoas se recuperaram do coronavírus até então.