2018 teve recorde de apreensões de armas de fogo no Ceará; revólveres lideram levantamento

O ano de 2018 se consolidou como o período com o maior número de apreensões de armas de fogo no Ceará desde 2008, conforme levantamento da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Foram apreendidos 7.171 armamentos, superando em mais de 200 o ano de 2017, que teve 6.969 apreensões. Em termos comparativos, foi mais que o dobro do quantitativo apreendido em 2010.

Conforme a série histórica do órgão, nos últimos 11 anos, os revólveres são o principal tipo de armamento apreendido no Estado, com mais de 37 mil unidades, correspondendo a 66% do total. Em seguida, vêm as espingardas, com 18,5%, e pistolas, com 12,4%. O restante, que agrega equipamentos como escopetas, rifles, carabinas e metralhadoras, concentra apenas 2,6% das apreensões.

Após a conclusão das investigações e depois de serem remetidos à Justiça, os armamentos são destruídos. Por meio de convênio entre o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e a SSPDS, as armas envolvidas em processos judicial não são mais armazenadas nos fóruns do Poder Judiciário, mas em batalhões da Polícia Militar. O termo de cooperação foi acordado para garantir mais segurança aos fóruns, uma vez que as unidades judiciárias deixarão de ser alvos de possíveis ações criminosas.

Confira abaixo o montante de armas apreendidas:

2008 - 2.909

2009 - 3.076

2010 - 3.358

2011 - 4.111

2012 - 5.299

2013 - 6.036

2014 - 6.102

2015 - 6.288

2016 - 5.497

2017 - 6.969

2018 - 7.171