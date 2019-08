20 mil pacotes de cigarros contrabandeados são apreendidos na BR-116; motorista foge

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 20 mil pacotes de cigarros contrabandeados em um caminhão, no trecho da BR-116 que cruza o município de Milagres, na madrugada deste sábado (31). O condutor do veículo, que seguia em direção a Pernambuco, abandonou o caminhão na rodovia e conseguiu fugir mesmo com a perseguição policial.

De acordo com informações da PRF, durante uma fiscalização o motorista de 55 anos, natural do Rio Grande do Norte, não respeitou a ordem para parar o veículo e os agentes da polícia deram início a perseguição. O homem parou o caminhão no meio da rodovia e fugiu a pé por um barranco, deixando todos os seus documentos no veículo.

A carga do caminhão era de caixas de papelão, que armazenavam os pacotes de cigarros contrabandeados. As investigações do caso foram encaminhadas para a Polícia Federal em Juazeiro do Norte, que busca localizar o motorista.

Ainda segundo a PRF, a fiscalização em Milagres foi intensificada após frequentes casos de motoristas flagrados conduzindo veículos sob efeito de comprimidos para não dormir, chamados popularmente de "arrebites".