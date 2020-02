160 PMs são afastados no CE e já não recebem salários, segundo Diário Oficial do Estado

Pelo menos 160 policiais militares, identificados e investigados por participar da paralisação no Ceará, foram afastados pelo Governo do Estado do Ceará, conforme publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (21).

O número oficial cita, caso a caso, quem são e o que fizeram para serem afastados por 120 dias e ao que respondem em processos disciplinares. Além disso, os 160 PMs já estão fora da folha de pagamento a partir deste mês de fevereiro.

A investigação prossegue e ocorrerá de duas formas:

Inquérito militar

Julgamento vai ocorrer na Justiça Militar e pode ocasionar até prisão.

Julgamento vai ocorrer na Justiça Militar e pode ocasionar até prisão. Procedimento administrativo disciplinar

Caso será apurado e realizado pela Controladoria Geral de Disciplina (CGD). Caso pode apontar outras punições, incluindo exoneração da função.

O motim de parte dos PMs ocorre desde a última terça (18). Em meio a policiais amotinados, há a presença de 2,5 mil soldados do Exército Brasileiro no Ceará reforçando a segurança nas ruas do Estado, além de 150 agentes da Força Nacional que estão na região para conter a crise na segurança pública.

Essas medidas estão dentro da Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) decretada pelo presidente Jair Bolsonaro na última quinta (20).