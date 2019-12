Médico é denunciado por tentar matar bebê de 11 meses

O médico e empresário Alcides Muniz Gomes de Matos Filho foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) pelos crimes de tentativa de homicídio doloso, lesão corporal grave e fraude processual. O homem é acusado de tentar matar um bebê de menos de um ano de idade, de agredir o pai da criança.

O crime aconteceu em fevereiro deste ano, no Município do Crato. O órgão acusatório considerou que Alcides agrediu Humberto Parente Pinheiro Teles, tentou contra a vida do filho de Humberto e ainda forjou lesões no próprio corpo com intuito de conduzir um perito a erro.

Segundo a denúncia, no 19 de fevereiro, por volta das 14h, o médico estava no bairro Mirandão quando se envolveu em uma briga com Humberto Teles. O motivo da briga seria uma dívida de R$ 1 mil. De acordo com a denúncia, Alcides agrediu Humberto com um pedaço de pau e quando a esposa da vítima tentou socorrer o companheiro, que já estava no chão, foi a vez do acusado se voltar contra ela e a criança a atingindo violentamente na cabeça.

Conforme o processo, os pais tentaram socorrer o bebê e Alcides se aproveitou do momento para pegar uma arma de choque elétrico em seu carro e continuar as agressões. Para o MPCE, houve tentativa de homicídio com dolo eventual contra a criança, porque Alcides criou a situação e assumiu risco de haver homicídio.

Em trecho da denúncia, o MPCE afirma "que o acusado em momento algum se importou com as consequências do seu ato, assumindo totalmente o risco de vir a produzi-lo. Além disso, após ter atingido o bebê o acusado nada fez para socorre-lo, ao contrario buscou ainda atingir a integridade do pai, demonstrando a sua total falta de empatia com o estado de saúde da criança".

A criança foi levada ao hospital onde foi constatado traumatismo craniano. O menino teve alta dias depois, mas de acordo com laudo neurológico, terá que fazer uso de um medicamento por tempo indeterminado.

Defesa

A defesa de Alcides Muniz Gomes de Matos Filho, representada pelo advogado Leandro Vasques, afirmou que em momento oportuno irá rebater as acusações, mas salienta que não era intenção do médico atingir o filho de Humberto durante a discussão.

"Alcides foi, inicialmente, esfaqueado pelo pai do menor e, quando buscava se defender, ao arremessar um torrão de barro na direção do agressor, a esposa deste interveio com a criança nos braços, razão de ela ter sido infelizmente atingida e há informação nos autos que a mesma teve alta em pouco tempo e não apresentou sequelas, não ostentando qualquer risco, tendo, também, Alcides atuado para auxiliar na transferência de unidade hospitalar do menor", disse o advogado.

Conforme Leandro Vasques, a defesa ainda aguarda a citação formal para apresentar a defesa nos autos. O advogado acrescentou que Alcides foi verdadeiramente vítima de ataques, e afirma que ele não teria forjado autolesões.