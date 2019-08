Homem tenta realizar assalto e é espancado no bairro Carlito Pamplona

Uma tentativa de assalto terminou com o suspeito do crime espancado no na Rua Álvaro de Alencar, no Bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (12).

De acordo com a Polícia Militar, Ricardo Lima Nicolás dos Santos, de 18 anos, foi atingido com chutes e pauladas. Durante as agressões, uma pessoa tentou atropelar o jovem com uma motocicleta, mas ele conseguiu fugir e se escondeu na casa de um parente.

Ricardo foi ocorrido por uma ambulância do Samu e encaminhado para uma unidade hospitalar. O estado de saúde dele é estável. A suposta vítima de Ricardo não foi localizada.