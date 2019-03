Homem que matou ex-esposa estava em liberdade provisória

Antes de ser assassinada, na manhã de ontem, Emanuelly Vasconcelos Sampaio, de 31 anos, já sabia que o seu ex-esposo, Isac Ângelo dos Santos Filho, 34, tinha intenção de matá-la. Pessoas próximas à vítima afirmaram ter ciência acerca do relacionamento abusivo que durou 17 anos e da inconformidade por parte de Ângelo desde a separação do casal, ocorrida há poucos meses.

Por volta das 10h, Isac Ângelo invadiu a sede de um curso profissionalizante, no bairro Henrique Jorge, e disparou, pelo menos, cinco vezes contra Emanuelly. A vítima estava em horário de trabalho quando foi surpreendida pela presença do ex-companheiro.

O primo de Emanuelly afirmou, em entrevista ao Sistema Verdes Mares, que momentos antes do crime, a gerente do curso tentou alertar policiais militares que estavam no entorno sobre a chance de um homicídio acontecer ali. A delegada Rosane Brasil, responsável pelo inquérito, admitiu, entrevista, que não havia efetivo suficiente, mas disse que o PM acionado não foi omisso, pois pediu reforço, que chegou em cinco minutos.

O alerta feito pela gerente se deu, porque a vítima teria recebido uma ligação, de alguém não identificado, no meio do expediente, avisando que Isac Ângelo estava indo ao local para matá-la. Testemunhas informaram aos policiais militares que o suspeito estacionou em frente ao prédio, entrou, trancou a porta do estabelecimento e logo em seguida efetuou cinco disparos de arma de fogo.

Quando a gerente pediu ajuda a um PM que diligenciava no entorno, ela teria sido informada que ele nada podia fazer, pois estava sozinho na cabine, enquanto o restante da composição atendia a outra ocorrência. Ao ouvirem os disparos, os alunos tiveram de quebrar a porta do prédio para conseguirem sair. Pouco tempo depois, a Polícia chegou ao local do crime.

Flagrante

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), Isac Ângelo dos Santos Filho foi preso em flagrante na saída do curso. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, onde o procedimento foi realizado. Com ele, militares apreenderam uma arma de fogo. Isac já tinha sido preso em julho de 2017, por posse de uma arma de fogo. À época, o homem foi liberado após pagar fiança e estava cumprindo medida cautelar, com liberdade provisória.

Sobre a possível negligência em relação à ocorrência, a Polícia Militar informou, por meio de nota, que "atendeu a noticiante que foi a base da Polícia solicitar ajuda. Entretanto, enquanto averiguava as informações, o homem aproveitou-se da aglomeração de pessoas em frente ao local de ensino e adentrou ao estabelecimento cometendo o crime e sendo capturado em seguida".

Obsessão

Segundo informações apuradas com policiais, Isac já tinha agredido fisicamente a vítima, mas ela não havia pedido medida protetiva contra ele. Wesley Vasconcelos, primo de Emanuelly, disse ter visto mensagens no celular da parente, enviadas pelo ex, que dizia saber todos os passos da mulher.