Homem preso no Ceará é suspeito de múltiplos homicídios em MG

Um homem, suspeito de cometer vários homicídios e integrar uma organização criminosa em Minas Gerais, fugiu para o Ceará e passou a trabalhar como funcionário terceirizado de uma empresa que presta serviços à Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), em São Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A vida de "faz de conta" de Fernando da Silva Batista, 38, terminou ontem.

Fernando foi preso por policiais militares cedidos ao Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público do Ceará (MPCE), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por homicídio, expedido pela 2ª Vara Cível/Crime da Comarca de Conselheiro Pena, do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Ele foi levado à Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), da Polícia Civil.

Segundo a CSP, Fernando Batista estava afastado pelo INSS e retornaria para o trabalho na manhã de ontem, quando foi detido, na entrada da Siderúrgica. A empresa afirmou, em nota, que "está colaborando com a Justiça no caso". De acordo com uma fonte ligada às investigações contra o preso, ele não utilizava documentos falsos para se esconder no Ceará, mas vivia desconfiado e evitava fazer amizades no local de trabalho.

O suspeito morava na Rua Monteiro Lobato, em Caucaia, também na Região Metropolitana. O Gaeco do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) procurava por Fernando desde novembro do ano passado, quando deflagrou a Operação La Famiglia, contra a organização criminosa a qual ele pertencia. A Justiça de Minas Gerais expediu cinco cartas precatórias para a Vara Única do Júri da Comarca de Caucaia, com o objetivo do foragido ser capturado.

'Família'

A organização criminosa em que Fernando Batista seria um dos "matadores" se denomina como "Família" ou "Irmandade" e atua na Região Leste de Minas Gerais há cerca de 20 anos, cometendo homicídios, extorsão, corrupção ativa e passiva e concussão. Políticos, policiais civis e militares, agentes penitenciários, fazendeiros e empresários estão envolvidos com o esquema criminoso.

O grupo foi desarticulado na Operação La Famiglia, deflagrada pelo Gaeco de Minas Gerais, em 20 de novembro do ano passado. Na ação, foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 40 mandados de prisão preventiva, nos estados de Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Ceará e ainda nos Estados Unidos da América (EUA). Naquele momento, as autoridades já tentavam prender Fernando em território cearense.

De acordo com o MPMG, a quadrilha tem comportamento, estrutura e atuação similares à máfia siciliana. O famoso grupo italiano reunia homens de confiança que estavam a serviço da nobreza e cuidavam da vigilância da terra e da exploração agrária. O grupo mineiro ainda se utilizava do poder de políticos e agentes de segurança para impedir e ofuscar investigações policiais na Região.

Qualquer oposição ao poder das duas organizações criminosas era punida com violência e, geralmente, morte. A investigação do Gaeco identificou 18 homicídios qualificados que teriam sido cometidos pela quadrilha em Minas Gerais, somente entre os anos de 2011 e 2014.