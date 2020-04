Grupo de Combate ao Crime Organizado do MP quer devolver processo de desembargador para outra Vara

O impasse sobre qual unidade da Justiça Estadual deve dar andamento a um processo de lavagem de dinheiro, que tem um desembargador e familiares como réus, continua. Por último, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público do Ceará (MPCE), pediu à Vara de Delitos de Organizações Criminosas para devolver o processo à 15ª Vara Criminal.

Sete promotores de Justiça do Gaeco emitiram um parecer, no último dia 16 de abril, para afirmar que o grupo formado pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) Carlos Rodrigues Feitosa, pelos seus filhos Ubaldo Machado Feitosa e Fernando Carlos Oliveira Feitosa e pela sua nora Juliana Paula Abreu Lima Feitosa, nos crimes apurados no processo, não agiu como uma organização criminosa. A ação penal é um desdobramento da Operação Expresso 150, deflagrada pela Polícia Federal (PF) para desarticular um esquema criminoso de venda de liminares nos plantões do TJCE.

"Para que a associação seja estruturalmente ordenada, exige-se um conjunto de pessoas estabelecido de maneira organizada, significando alguma forma de hierarquia (superiores e subordinados), não se concebendo, desta feita, uma organização criminosa se inexistir um escalonamento, permitindo ascensão no âmbito interno, com chefia e chefiados", alega o Gaeco.

"Infere-se, na verdade, que o caso concreto compreende, até o presente momento, simples concurso eventual de agentes que, em situações específicas e pontuais, visou ocultar capitais originários de infrações penais antecedentes", completa o parecer do Grupo Especial.

O promotor de Justiça da 15ª Vara pediu a transferência da ação penal para a Vara de Delitos de Organizações Criminosas , e o juiz daquela Unidade acatou, no dia 17 de janeiro deste ano. No pedido, o representante do MPCE alegou que o volume do processo era "gigantesco e monumental", que pediu auxílio à Administração Superior do Ministério Público e não obteve resposta e que o grupo investigado reúne todas as características de uma organização criminosa: "associação de pessoas; divisão de tarefas; objetivo econômico; e a prática de infrações graves".

O grupo foi denunciado por lavagem de dinheiro pelo Ministério Público Federal (MPF), em julho de 2018. Quando o desembargador Carlos Feitosa foi condenado à aposentadoria compulsória pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e perdeu o foro privilegiado, em setembro daquele ano, o processo desceu do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para a Justiça Estadual do Ceará. Desde então, segue sem julgamento.

Bens luxuosos

Conforme a denúncia do MPF, o núcleo familiar "lavou" o dinheiro obtido com a venda de habeas corpus nos plantões do TJCE em pelo menos três compras de bens luxuosos: um apartamento no nome de Ubaldo Machado Feitosa; um automóvel que custou R$ 132,6 mil em espécie, adquirido por Carlos Feitosa; e outro apartamento de alto valor, negociado por Fernando Feitosa e Juliana Paula por R$ 140 mil, em espécie, como entrada. Entretanto, dias depois, o casal desistiu do último imóvel e pediu a devolução do dinheiro. A defesa dos acusados não foi localizada.

Carlos Feitosa é um dos cinco desembargadores do Tribunal de Justiça do Ceará investigados na 'Expresso 150'. O seu filho Fernando Feitosa, advogado, é considerado o intermediador das negociações entre o pai, outros advogados e presos e ficou conhecido no esquema criminoso como 'Chupeta'. As decisões do magistrado chegavam a custar R$ 150 mil, o que inspirou o nome da Operação.

Condenações

O STJ condenou o desembargador Carlos Feitosa em dois processos, no ano passado: um deles pelo crime de concussão (pela acusação de que o magistrado exigia parte do salário de duas funcionárias do TJCE), com pena de 3 anos e 10 meses de prisão; e o outro, por corrupção passiva (pela venda das liminares), com pena de 13 anos e 8 meses de reclusão. Nesta última sentença, sete advogados foram condenados por corrupção ativa, inclusive o filho Fernando Feitosa, que pegou uma pena de 19 anos e 4 meses de prisão.