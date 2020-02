Entrevista com Renato Sérgio, presidente do Fórum de Segurança

A paralisação de grupos de policiais militares chega ao 13º dia. Há batalhões na Capital, Região Metropolitana e Interior do Estado que seguem tomados por servidores amotinados. A cada dia, diminuem o número de PMs encapuzados, e o Governo passa a saber cada um dos nomes de quem decidiu se amotinar. São mais de 300 inquéritos policiais militares instaurados, centenas de policiais afastados e retirados das folhas de pagamento e, pelo menos, 43 militares com prisão preventiva decretada pela Justiça. As negociações de parte da categoria com o Governo continua, enquanto isto, permanece a crise na Segurança Pública Estadual. O Sistema Verdes Mares entrevistou o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, que fez uma análise sobre a situação.

Você acredita que há uma forte liderança política por trás do movimento?

A forma como o movimento surgiu tem dois vetores: um deles o nível de insatisfação com as condições de trabalho de policiais, e isso é nacional, não é só cearense. Foi permitindo a criação de um ambiente explosivo e conflituoso dos governos estaduais com os policiais. Esse é um ponto importante para entendermos a situação atual. Várias demandas não estão avançando. Isto não depende só da ação do Estado, depende da reforma do Sistema de Segurança Pública. Este primeiro é histórico, não é novidade.

O que é novidade é que o momento do País gerou uma situação na qual estados, por questões fiscais, não podem, simplesmente, atender demandas. O que mais chama atenção é que as demandas que eram por condições de trabalho começaram a servir de plataforma política para algumas lideranças. Então começaram a organizar os policiais brasileiros, não só militares, em torno das associações. É um movimento que vem crescendo ao longo dos anos. As associações são a forma encontrada para dar vazão a esta demanda. Junto com isto, há um momento de convergência política e se tem também que o fato de algumas lideranças de associações policiais começaram a construir carreira política.

O ato de 2020 acontece devido a resquícios da última greve no Ceará, ocorrida no fim de 2011 e início de 2012?

É quase uma constante desde que o Artigo 144 da Constituição de Polícia não foi regulamentado. Até hoje, o parágrafo 7 do Artigo 144, que é o parágrafo que diz que as atividades de Polícia serão regulamentadas por lei complementar, não aconteceu. O Congresso não fez isso. Então é uma crise que nunca acabou. Acontece agora no Ceará, mas já aconteceu no Espírito Santo na última vez, já aconteceu na Bahia. Vai se nacionalizando conforme as pressões e conjecturas locais. Vão mesclando interesses de certas lideranças. Condições de negociações e assim por diante.

A população, no geral, se mostra contra este movimento. Até dentro da Corporação, maioria dos militares não aderiu. Como você percebe isto?

Pelas informações (que temos), estas lideranças não são majoritárias. Se de um lado conseguiram criar um problema e forçar o Estado a negociar, por outro, cometeram uma falha gigantesca que é deslegitimar a Polícia da sua função pública. No momento em que você confunde o policial com integrante de facção, com alguém que mascarado vai impor pânico à população, mandando fechar comércio, você desconstitui o policial que é autoridade e é autoridade que faz a diferença.

A Polícia fica desacreditada pela população?

No momento em que uma parcela da Corporação se confunde com o crime organizado ao colocar capuz, furar pneus, depredar patrimônio público, como viaturas, e daí por diante... Isto não é reivindicar direitos. Isto é perder a razão e é inaceitável. O Ceará passou por um movimento, no ano passado e em 2018, de controle da criminalidade. E aí, por uma demanda que inicialmente era legítima, por melhor condição de trabalho, a Polícia Militar, em uma semana com os números apresentados, pode colocar tudo a perder. A população ficou refém e, mais uma vez, todo um trabalho de planejamento, de tentar controlar o crime e a violência se perde devido a uma falha que faz que alguns policiais se sentiram autorizados a cometer atos irresponsáveis. A demanda podia ser legítima no começo, mas a partir do momento em que alguns policiais tomaram essas atitudes, eles deixaram de ser policiais, e a população entende isso. Qual é a diferença entre um mascarado que se diz policial e um mascarado de facção? Ambos impondo medo e mandando fechar comércio. Ninguém pode (fazer isso). É o respeito da lei. Garantir a ordem. Isso não é um bom movimento reivindicatório. O policial precisa ser valorizado, mas a Lei e a Ordem precisam ser mantidas.

Então, esta paralisação interfere diretamente na piora dos índices violentos?

Estão colocando a perder a redução de mais de 50% dos homicídios no Ceará, no ano passado. Quais são as questões que estão por trás? Os policiais precisam ser valorizados? Claro. E não só os militares. Os civis, as perícias... Isto não pode vir junto e jogar por terra todo o investimento feito, porque com isso a gente vai fazendo com que a Segurança Pública viva uma eterna crise. Recorrente e incapaz de fazer o Estado se tornar a peça-chave para controlar a violência.

Um dos pedidos por parte dos militares é a anistia. É a saída para o fim da paralisação?

Não se pode aceitar que esse comportamento seja anistiado. Esse não é o comportamento do bom policial. Não é o comportamento do bom policial que merece ser reconhecido, valorizado, ter melhor condição de vida e de salário. Essa parcela, que é minoritária, precisa ser responsabilizada e identificada. Essa parcela não é uma parcela de pessoas que se possa dizer: "ah, vamos anistiar isso, porque estavam no calor dos acontecimentos, e as instituições são importantes". Sim, as polícias são importantes, fundamentais, mas essa parcela que fez isso deixou de ser policial. Passou a desobedecer não só ao que está previsto na Lei, mas também colocou por terra um investimento muito grande de fazer com que a população cearense se sentisse mais segura.

Nos batalhões, há PMs que falam que a atitude do senador Cid Gomes, em Sobral, inflamou parte da categoria. Você acredita que isto interferiu para atos mais violentos?

Sem dúvidas, a ação foi irresponsável. Não pensou nas consequências. Não dá para pensar na ação dele como algo que a gente ache normal. No momento em que a violência passa a ser a linguagem, todo mundo perde. Hoje, no debate do Ceará, ninguém tem razão. Qual valor máximo tutelado pela nossa Constituição? A preservação da vida. É isso que tem que ser, por exemplo, a régua para se fazer a negociação e avançar em algumas reivindicações que são mais que justas, e não aceitar outras que são imposição da violência. São coisas muito diferentes. A ação do Cid Gomes agravou o quadro, mas tem que ser vista como o elemento a mais no contexto. Pelo cenário que está sendo colocado, ela nacionalizou um debate que estava latente. Os riscos de motim no País todo são grandes. A gente tem contexto de confrontação que faz com que todos errem de partida. O processo de acusação mútua faz com que ninguém tenha razão. É parar e agir com serenidade e devida responsabilidade.