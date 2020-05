Decisão para o processo andar: Justiça mantém prisão de acusados de matar 'Gegê' e 'Paca'

A 1ª Vara da Comarca de Aquiraz tomou novas decisões para dar andamento ao processo referente às mortes dos líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), Rogério Jeremias de Simone, o 'Gegê do Mangue', e Fabiano Alves de Souza, o 'Paca'.

O colegiado de juízes manteve a prisão preventiva de quatro acusados e marcou audiências para ouvir os dois últimos presos, André Luís da Costa Lopes, o 'Andrezinho da Baixada', e Gilberto Aparecido dos Santos, o 'Fuminho', nas próximas semanas.

Foram mantidas as prisões de 'Andrezinho da Baixada', Carlenilton Pereira Maltas, Felipe Ramos Morais e Jefte Ferreira Santos, que já se encontram detidos há mais de 90 dias. Apesar do duplo homicídio ter ocorrido há mais de dois anos, os magistrados reforçaram que não há atraso desproporcional no processo. "Em verdade, trata-se de ação penal com grande número de réus e testemunhas a serem ouvidas, bem como a complexidade do feito", alegaram, em decisão proferida no dia 27 de abril último.

Os juízes ainda afastaram a possibilidade de conceder liberdade aos quatro detentos em razão da pandemia do novo coronavírus. "No presente caso, não há nenhum indício de que os acusados, pelo menos neste momento, pertençam a algum grupo de risco ou se enquadrem nos demais requisitos da recomendação do CNJ (Conselho Nacional de Justiça)", afirmaram.

O piloto Felipe Morais foi o primeiro acusado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) a ser preso, pela Polícia Civil de Goiás, em um condomínio de luxo no Município de Caldas Novas, no dia 14 de maio de 2018. Ele teria pilotado o helicóptero que transportou os assassinos de 'Gegê' e 'Paca'. Jefte Santos, que teria auxiliado na acomodação dos outros criminosos em Fortaleza, foi detido pela Polícia Federal (PF) em uma casa de praia em Itanhaém, São Paulo, no dia 16 de janeiro de 2019.

Carlenilton Maltas, que seria um dos executores dos líderes do PCC, foi localizado pela PF em Aracaju, Sergipe, em 7 de abril do ano passado. 'Andrezinho da Baixada', também apontado como um dos assassinos, foi mais um capturado pela Polícia Federal, em Praia Grande, São Paulo, no dia 31 de outubro último.

Audiências

As audiências de 'Andrezinho da Baixada' e 'Fuminho' foram marcadas para os dias 13 de maio e 18 de maio deste ano, respectivamente, ambas às 9h. Eles serão interrogados pelos magistrados através de videoconferência, direto dos presídios federais de segurança máxima onde se encontram. Também foram agendadas audiências de instrução com testemunhas do processo, para os dias 3, 5 e 10 de agosto próximos.

'Fuminho' foi o último acusado pelo duplo homicídio a ser preso, em Moçambique, na África, no dia 13 de abril deste ano, em uma operação conjunta da PF, do Itamaraty, da Drug Enforcement Administration (DEA) - do Departamento de Justiça dos Estados Unidos - e do Departamento de Polícia de Moçambique. Ele é apontado com o braço direito do número 1 do PCC, Marcos William Herbas Camacho, o 'Marcola'.

Conforme a denúncia do MPCE, 'Fuminho' é o mandante dos assassinatos dos antigos comparsas 'Gegê do Mangue' e 'Paca', em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no dia 15 de fevereiro de 2018. A motivação do crime seria uma suspeita de desvio de dinheiro do PCC para uma vida de luxo que a dupla levava no Ceará.

Cinco acusados pelo crime seguem foragidos, sendo três apontados como executores, Erick Machado Santos, o 'Neguinho Rick da Baixada'; Ronaldo Pereira Costa; e Tiago Lourenço de Sá de Lima; e dois que teriam dado apoio logístico à quadrilha, Maria Jussara da Conceição Ferreira Santos (mãe de Jefte Santos); e Renato Oliveira Mota.