Caso Jamile: Justiça vai analisar parecer do MPCE que não denunciou advogado por feminicídio

Na direção contrária ao Inquérito da Polícia Civil, o Ministério Público do Ceará (MPCE) decidiu por não denunciar o advogado Aldemir Pessoa Júnior por feminicídio contra a ex-namorada, a empresária Jamile de Oliveira Correia. A mulher foi baleada no peito, dentro da própria residência, durante uma briga do casal, no dia 29 de agosto do ano passado; e morreu no hospital, no dia 31 seguinte. O caso foi tratado inicialmente como suicídio, mas teve uma reviravolta com as investigações do 2º DP (Aldeota). O Juízo da 4ª Vara do Júri vai analisar o parecer do MP e definir os rumos do processo.

Os promotores de Justiça Oscar Stefano Fioravanti Junior e Márcia Lopes Pereira, lotados na 4ª Vara do Júri de Fortaleza, analisaram os depoimentos e as provas periciais colhidas na investigação e concluíram, na última terça-feira (28), que "tais elementos, em síntese, em que pese os valorosos esforços da autoridade policial, não são minimamente suficientes para o oferecimento de denúncia por crime doloso contra vida (quando há intenção ou se assume o risco de realizar)".

Na manifestação, os representantes do MPCE afirmaram que não vislumbram "se quer por ouvir dizer, versão que aponte que o indiciado apoderou-se da arma de fogo com a intenção (dolo direto) de ceifar a vida da vítima".

Pelo contrário, os promotores acreditam que o suspeito tentou evitar o tiro que matou Jamile. "Assim, não restou observado o desprezo pelo resultado na conduta de Aldemir, pois se ele larga a arma de fogo poderia ser alvejado, como também poderia ser atingido A. (nome do filho da mulher, adolescente, preservado pela reportagem) ou a própria Jamile. Não demonstrou-se no inquérito policial, dessa maneira, uma clara possibilidade de se omitir a Aldemir, que possibilitasse que o mesmo deixasse a arma de fogo sob o controle absoluto de Jamile, sem que outras vidas fossem postas em risco, além da vida da própria Jamile", argumentaram.

Outros crimes

Em contrapartida, os promotores vislumbraram, no Inquérito Policial, outros possíveis crimes cometidos por Aldemir: porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, já que a arma era sua; fraude processual, por alterar a cena da morte de Jamile ao orientar o porteiro do condomínio a limpar o sangue do chão e ao limpar a pistola; e por lesão corporal, por ter agredido a ex-companheira minutos antes do disparo fatal, como mostra a imagem de uma câmera do condomínio, que foi periciada.

Diante disso, os representantes do MPCE pediram ao juiz da 4ª Vara do Júri para redistribuir os autos do processo para uma das Varas Criminais da Comarca de Fortaleza - já que, no entendimento deles, não houve feminicídio e, por isso, o caso não deve ser tramitar em uma vara do Júri, responsável pela apuração dos processos de crimes dolosos contra à vida.

Reação

O advogado Flávio Jacinto, que representa a família de Jamile de Oliveira Correia, afirma que a decisão do Ministério Público frustrou os clientes, que acreditam que Aldemir Pessoa tem responsabilidade na morte da empresária. "Como é que uma investigação completa como essa, que não deixa nenhuma dúvida do feminicídio, vem o Ministério Público dizer que não há?", questiona.

Entretanto, os familiares mantém a esperança de que ocorra uma nova reviravolta e que o ex-companheiro de Jamile seja condenado pela Justiça pelo feminicídio.

"Essa manifestação está completamente distante do que o Inquérito Policial apurou. A família espera que o juiz encaminhe o assunto para a Procuradoria Geral, para designar um promotor para analisar o Inquérito com mais critério e realizar a denúncia", afirma Jacinto.

A defesa de Aldemir Pessoa Júnior, representada pelo advogado Elson Santana, afirmou que o entendimento do representante do Ministério Público, no sentido contrário ao feminicídio foi acertado. "Ansiamos para que a sociedade cearense tome conhecimento dos fatos verdadeiros. Houve muita desinformação na fase de investigação, criando um cenário que distorceu fatos e trouxe enorme sofrimento a todos. Oportunamente será a hora de conhecer todos esses fatos, os quais apontam a inocência do Sr. Aldemir", disse.

Inquérito

O 2º DP indiciou Aldemir Pessoa pelos crimes de feminicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, fraude processual e lesão corporal, no dia 16 de março deste ano. No Relatório Final do Inquérito, os delegados Socorro Portela e Felipe Porto pediram que o investigado fosse monitorado por tornozeleira eletrônica pela Justiça, pois representava risco para o andamento do processo, devido a forte influência sobre o filho de Jamile e outras testemunhas.

Para os delegados, houve dolo eventual na ação do suspeito. "O homicídio, na forma do dolo eventual, fica caracterizado em decorrência da previsibilidade do fato delituoso, da previsão auferida pelo investigado e, consoante a teoria do consentimento ou do assentimento, da continuação da prática delituosa, com o risco de produzir o resultado".

O Relatório Final da Polícia Civil reúne provas contra Aldemir, em 143 páginas. Uma delas é a imagem da câmera do condomínio de luxo onde a empresária morava, no bairro Meireles, que mostra o advogado desferir um soco na mulher dentro de um veículo, quando chegavam ao empreendimento, na noite em que ela seria baleada.

Outra prova é o relato de profissionais do Instituto Doutor José Frota (IJF), para onde Jamile foi levada baleada, com a informação de que tentou suicídio. "Os médicos e as enfermeiras que mantiveram contato com Jamile revelaram detalhes importantes: seu estado grave, o medo dela, a queda que provocou o hematoma no olho e a responsabilidade do tiro. Os profissionais desconfiaram que havia algo errado. O hematoma no olho não parecia consectário de uma queda, e a lesão, pela trajetória do projétil, não tinha aspecto de autoexecução", traz o Relatório.

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) entregou pelo menos 17 laudos periciais na investigação, que, para os policiais, corroboram o dolo eventual. Entre eles, o exame residuográfico de pesquisa de chumbo não encontrou este elemento nas mãos de Jamile; e o exame de perfis genéticos deixados em locais de crimes variados encontrou material genético de Aldemir na parte serrilhada do ferrolho e de Jamile, na extremidade do cano da pistola.

Na reprodução simulada dos fatos, conforme o Relatório do 2º DP, "os peritos revelaram que, para que Jamile conseguisse efetuar o disparo conforme localização exata do orifício de entrada do projétil e o percurso no interior de seu corpo, ela deveria estar com seu polegar direito no gatilho e com seu punho direito inclinado em direção ao seu corpo, formando um ângulo de quase 90°, que dificulta ainda mais seus controle sobre a pistola".

Para a Polícia Civil, este último laudo ratifica que "Aldemir tinha maior controle sobre a arma de fogo". "Pode ter ocorrido o disparo intencional por parte dele ou ter ocorrido disparo acidental, enquanto a sra. Jamile empunhava a pistola (com a mão direita ou a esquerda), que atingiu a vítima conforme a localização do orifício de entrada e o percurso do projétil no interior do corpo", concluiu.