Casal é preso suspeito por morte de jovem de torcida rival na Capital

A rivalidade entre dois clubes de futebol foi levada para fora do campo e chegou ao nível mais extremo, a morte, em um episódio ocorrido na Capital. A investigação do 32º DP, da Polícia Civil, sobre a morte de Othoniel Sousa Fialho, de apenas 15 anos e membro da Torcida Organizada Cearamor (TOC), levou à prisão de um casal, membro da Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF).

Francisco Flávio de Aguiar Júnior e Shirley Maria Coelho Abreu, ambos de 30 anos, foram detidos, ontem, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, por suspeita de participação nas agressões ao jovem, com uso de barras de ferro, ocorridas no dia 24 de novembro deste ano, após o jogo entre Ceará e São Paulo, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Othoniel morreu dois dias depois, no Instituto Doutor José Frota (IJF).

O suspeito, conhecido como 'Roliço', já tinha passagens pela Polícia por porte ilegal de arma de fogo e roubo; enquanto a companheira não tinha antecedentes criminais. A reportagem apurou que, de início, a intenção dos torcedores da TUF, na abordagem feita no bairro Canindezinho, era tomar a camisa de Othoniel e dos demais integrantes da Cearamor, mas terminou em agressão. A defesa do casal nega as acusações.

"As provas que foram elencadas até o momento apontam primeiramente para dois suspeitos. Temos provas testemunhais, vídeos e câmeras que foram coletadas no local. Agora, com a apreensão dos aparelhos celulares, vão ser levados para perícia e, provavelmente, deve ter (prova) nas conversas dos aplicativos, o que vai nos ajudar na investigação", afirma o delegado Karlos Kléber.

Apreensão

Além dos mandados de prisão determinados pela Justiça, a Polícia Civil cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em locais ligados aos suspeitos. Um deles foi cumprido na sede da TUF, no bairro Benfica, em Fortaleza, onde os policiais apreenderam a quantia de R$ 5 mil e "objetos que não sabemos identificar ainda se são sinalizadores ou explosivos", segundo o delegado Marcelo Veiga.

Membros da torcida organizada foram levados à Delegacia e aparelhos celulares, apreendidos. "O objetivo da investigação não era a torcida organizada, mas, em razão do elo da morte do Othoniel com ação de parte da torcida, nós pedimos um mandado de busca e apreensão para a sede da TUF e lá foi cumprido", explicou Veiga.

A Torcida Uniformizada do Fortaleza esclareceu, em nota publicada nas redes sociais, que a quantia de dinheiro apreendida é proveniente da venda de ingressos para o jogo Fortaleza x Bahia, que ocorre amanhã (8). Quantos aos artefatos retidos, a TUF afirma que se tratam de fogos de artifício que "são de uso exclusivo em nossas coreografias que são realizadas dentro da Arena Castelão".

Lei federal

O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei, também no mês de novembro deste ano, que altera o Estatuto do Torcedor para punir torcidas de futebol envolvidas em delitos fora dos estádios, mesmo em datas em que não houver competição, e ampliar de três para cinco anos a proibição dos torcedores de comparecer a eventos esportivos.

Em reportagem publicada pelo Diário do Nordeste no último 28 de novembro, o promotor de Justiça e coordenador do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), Edvando França, disse que a penalidade prevista na lei não será eficaz. Segundo ele, os torcedores precisam ser identificados por biometria facial e as punições direcionadas aos integrantes e não às torcidas.