Avó e neta de sete meses são baleadas em Canindé

Uma mulher de 57 anos e sua neta, uma bebê de apenas sete meses de idade, foram baleadas no bairro Santa Luzia, no município de Canindé, na tarde desta segunda-feira (24). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS), suspeitos invadiram a residência aonde as vítimas estavam e efetuaram os disparos.

Em seguida, os suspeitos fugiram em um veículo. As vítimas foram socorridas para uma unidade hospitalar, ainda conforme a SSPDS, e um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Regional de Canindé, unidade que ficará à frente das investigações. O estado de saúde de avó e neta não foi divulgado.