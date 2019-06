Assistência às vítimas

O atendimento multidisciplinar ofertado às vítimas de crimes sexuais é essencial para que elas saibam lidar com os traumas desta violência. Mulheres adultas, crianças e adolescentes podem contar com núcleos de atendimento específicos da Defensoria Pública do Estado do Ceará.

A supervisora do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (Nudem), defensora Jeritza Lopes, salienta que as mulheres adultas procuram pelo apoio não para denunciar especificamente um estupro, mas sim violências que vão além.

Já para as crianças e adolescentes, o atendimento é ofertado por meio do Núcleo de Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude (Nadij). A Defensoria Pública afirma que nos dois núcleos se preza pelo atendimento humanizado.