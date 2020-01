Acusado de matar ex-namorada e cunhado segue foragido há 6 anos

O tempo passa, e a dor da família Soares Freitas só aumenta. Já são seis anos sem os irmãos Antônia Elisângela e Francisco Gleison e também sem a prisão do suspeito de cometer os crimes, o ex-namorado da mulher, Gedean Filho dos Santos, que já é réu no processo que apura o duplo homicídio e duas tentativas de homicídio, mas nunca foi localizado pela Polícia e pela Justiça.

A noite de 18 de janeiro de 2014 mudou a vida da família. "Desde essa época, a gente se sente coagido, com medo dele (suspeito) voltar e fazer algo com a gente. Pelo que ele fez, a gente nem sabe o que se passa na cabeça dele. E a dor da perda não passa nunca, acabou com a alegria da família, a gente é até mais separado agora", afirma a irmã das vítimas, Erilange Soares Freitas.

Os assassinatos aconteceram dentro da própria residência da família, no bairro Planalto Pici, em Fortaleza. Segundo Erilange, durante esses anos, a família já recebeu informações de que Gedean Filho passou por diversos municípios do Ceará, sendo a sua base Trairi, onde ele nasceu e familiares residem. "Ele nunca foi preso, nunca participou de uma audiência. Por quê? Por que a Polícia nunca encontrou ele?", questiona a mulher. A defesa do suspeito não foi localizada.

A Justiça Estadual já tentou notificar Gedean ao menos duas vezes, em uma residência no Trairi, para que ele respondesse ao processo e participasse de uma audiência, mas o homem não foi localizado. Procurado, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) não se manifestou até o fechamento desta matéria.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) acrescentou que a Vara Única da Comarca de Trairi expediu, após investigações da Polícia Civil, um mandado de prisão preventiva decorrente de decisão condenatória, com pena de dez anos e quatro meses, por um sequestro com cárcere privado, registrado em Itapipoca, no ano de 2012. A Pasta pediu apoio da população, através de informações que podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, número 181.

Os crimes

Antônia Elisângela e Gedean Filho namoravam havia seis meses. "Ele tinha muito ciúme e destratava ela. A minha irmã não podia sair, que ele perseguia. Não podia ir para a academia, que ele tinha ciúme. Ele botou na cabeça que ela traía ele. Ela já tinha tentado se separar e ele não aceitou. Nesse dia, ela criou coragem", conta Erilange.

O anúncio do término do namoro foi feito dentro de um salão de beleza, na tarde do dia fatídico. No fim da noite, segundo a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), o suspeito, inconformado com a separação, foi à residência da família Soares Freitas e desferiu golpes de faca contra o tórax e a cabeça de Elisângela, na frente da filha dela - de outro relacionamento - de apenas 6 anos; contra o pescoço de Francisco Gleisson; contra o braço de outra irmã dos dois, que estava grávida; e contra a mão da mãe do trio. Em seguida, ele fugiu.

A ex-namorada do suspeito morreu no Instituto Doutor José Frota (IJF), horas depois. Gleison lutou pela vida até o dia 23 de janeiro de 2014, mas não resistiu. Enquanto as outras duas mulheres ficaram feridas. A denúncia do MPCE por duplo homicídio - com as qualificadoras de motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima - e duas tentativas de homicídio foi apresentada no dia 23 de janeiro de 2015 e aceita pela 1ª Vara do Júri no dia 2 de fevereiro daquele ano.

No dia 16 de agosto de 2017, o juiz do caso determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional de 20 anos, além de decretar a prisão preventiva de Gedean Filho dos Santos. No aguardo da prisão e da condenação do acusado, Erilange Freitas lembra com saudade dos irmãos.

"Minha irmã era mãe solteira. Ela era costureira e trabalhava muito para sustentar a filha dela. Arranjou esse namorado através de uma prima dele e ele veio fazer essa desgraça na nossa família. E meu irmão era um rapaz evangélico, nunca se desviou, nunca bebeu, nunca casou, estava no auge da juventude", lamenta.